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  4. 03 Ocak 2021 16:10

MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde toplam 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

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