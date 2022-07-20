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MSB açıkladı: 2 PKK'lı terörist teslim oldu

MSB açıkladı: 2 PKK'lı terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinden kaçan PKK'lı 2 teröristin hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK'lı teröristler, teslim olmaya devam ediyor. Irak kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da hudut karakolumuza teslim oldu" ifadelerine yer verildi.

Etiketler msb terör
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