MSB açıkladı: 2 PKK'lı terörist teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinden kaçan PKK'lı 2 teröristin hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK'lı teröristler, teslim olmaya devam ediyor. Irak kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da hudut karakolumuza teslim oldu" ifadelerine yer verildi.
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