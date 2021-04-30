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  4. MSB açıkladı: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'den yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." denildi.

Etiketler saldırı terör terörist msb
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