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  4. 20 Ekim 2020 15:43

MSB açıkladı! 4 PKK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 1'i Kandil kadrosunda olmak üzere 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB açıkladı! 4 PKK'lı terörist öldürüldü
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde biri Kandil kadrosunda olmak üzere tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

terör , pkk , msb
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