MSB açıkladı! 4 PKK'lı terörist öldürüldü

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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde biri Kandil kadrosunda olmak üzere tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
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