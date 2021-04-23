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MSB açıkladı: 8'i FETÖ'cü 9 kişi yakalandı

MSB, İpsala'dan yasa dışı olarak Yunanistan'a geçmeye çalışan 8'i FETÖ'cü 9 kişinin yakalandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; İpsala'dan yasa dışı olarak Yunanistan'a geçmeye çalışan 8'i FETÖ'cü 9 kişi yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "FETÖ ile mücadelemiz hudutlarda da aralıksız devam ediyor. İpsala’dan yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 9 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İpsala İlçe Jandarma K.lığına teslim edilen şahıslardan 8'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri yer aldı.

Etiketler msb açıklama fetö terör
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