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MSB duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

MSB duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), asrı sokması sonucu Akut-Alerji krizi sebebiyle P. Uzm. Çvş. Mehmet Burak Keçe'nin şehit olduğunu duyurdu.

Şehit haberi Türkiye'yi kahretti. MSB'den yapılan açıklamada "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 30 Temmuz 2022 tarihinde kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Mehmet Burak KEÇE arı sokması sonucu geçirdiği Akut-Alerji krizi sebebiyle derhal hastaneye sevk edilmiş ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Mehmet Burak Keçe için taziye mesajı yayımladı. Akar, yayımladığı mesajında "Kahraman silah arkadaşımız, 30 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

Etiketler şehit asker
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