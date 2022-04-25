MSB duyurdu: 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.
MSB yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
"TERÖRİSTLERİĞN SALDIRI GİRİŞİMLERİ CEZASIZ KALMIYOR"
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin saldırı girişimleri cezasız kalmıyor! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi" denildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol