MSB duyurdu: 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

MSB yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdiğini duyurdu. "TERÖRİSTLERİĞN SALDIRI GİRİŞİMLERİ CEZASIZ KALMIYOR"

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin saldırı girişimleri cezasız kalmıyor! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi" denildi.