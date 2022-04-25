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  4. MSB duyurdu: 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

MSB yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

"TERÖRİSTLERİĞN SALDIRI GİRİŞİMLERİ CEZASIZ KALMIYOR"
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin saldırı girişimleri cezasız kalmıyor! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi" denildi. 

Etiketler terör terörist
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