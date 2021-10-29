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MSB duyurdu: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Yıldırım ve Barış Pınarı bölgelerinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı ile Barış Pınarı bölgesindeki 1 PKK/YPG'li teröristin komandoların müdahalesiyle etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Etiketler msb duyuru
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