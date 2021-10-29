MSB duyurdu: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Yıldırım ve Barış Pınarı bölgelerinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı ile Barış Pınarı bölgesindeki 1 PKK/YPG'li teröristin komandoların müdahalesiyle etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol