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  4. 12 Aralık 2020 17:11

MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek." açıklamasını yaptı.

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