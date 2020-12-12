MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek." açıklamasını yaptı.
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