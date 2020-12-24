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  4. 24 Aralık 2020 22:17

MSB duyurdu: PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı 2 terörist hava harekatı ile 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB duyurdu: PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin Hava Kuvvetleri Komutanlığının icra ettiği hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

terör , duyuru , MSB
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