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MSB duyurdu: Üç terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: Üç terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyinde devam eden operasyonlar kapsamında Pençe-Kilit bölgesinde 1, Metina bölgesinde de 2 olmak üzere toplam üç PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden operasyonlar kapsamında Pençe-Kilit bölgesinde 1, Metina bölgesinde de 2 olmak üzere toplam 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan bilgilendirme şöyle:

Etiketler terör terörist
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