MSB duyurdu: Üç terörist etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyinde devam eden operasyonlar kapsamında Pençe-Kilit bölgesinde 1, Metina bölgesinde de 2 olmak üzere toplam üç PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden operasyonlar kapsamında Pençe-Kilit bölgesinde 1, Metina bölgesinde de 2 olmak üzere toplam 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan bilgilendirme şöyle:
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 23, 2022
Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden operasyonlar kapsamında Pençe-Kilit bölgesinde 1, Metina bölgesinde de 2 olmak üzere toplam 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. #MSB pic.twitter.com/jh3zGu4oKj
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