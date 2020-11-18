MSB'den acı haber: 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Pençe-Kaplan bölgesinde, araç kazasında, bir kahraman silah arkadaşımız olay yerinde şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu." açıklamasında bulundu.