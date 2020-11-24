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  4. 24 Kasım 2020 20:22

MSB'den Türk gemisinin hukuk dışı aranmasıyla ilgili açıklama

MSB, Doğu Akdeniz'de Türk ticaret gemisinin uluslararası hukuka aykırı şekilde durdurularak aranmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

MSB'den Türk gemisinin hukuk dışı aranmasıyla ilgili açıklama
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MSB'nin açıklamasından satır başları şöyle;

Bayrak devleti ve kaptanın rızası olmamasına rağmen, Alman fırkateyninin silahlı ve teçhizatlı arama timi, helikopterle cebren gemiye çıkmıştır

Başta müttefiklerimiz olmak üzere tüm tarafların uluslararası hukuka, deniz hukukuna ve teamüllere uygun davranmasını bekliyoruz.

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