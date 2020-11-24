MSB'den Türk gemisinin hukuk dışı aranmasıyla ilgili açıklama

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MSB'nin açıklamasından satır başları şöyle;
Bayrak devleti ve kaptanın rızası olmamasına rağmen, Alman fırkateyninin silahlı ve teçhizatlı arama timi, helikopterle cebren gemiye çıkmıştır
Başta müttefiklerimiz olmak üzere tüm tarafların uluslararası hukuka, deniz hukukuna ve teamüllere uygun davranmasını bekliyoruz.
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