Müftülüğe silahlı saldırı: 1 müftülük çalışanı öldürüldü

İzmir'in Beydağ ilçesinde bir kişi yazı işleri müdürü olarak görev yaptığı Müftülükte husumetlisinin silahlı saldırısında hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Atatürk Mahallesi 50’nci Yıl Caddesi'ndeki Beydağ Müftülüğü binasında meydana geldi. Muğla'da yaşayan ve yaklaşık 2 ay önce Beydağ Müftülüğü’nde göreve başlayan S.B., binaya gelen kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Muğla'dan geldiği öğrenilen şüphelinin aralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle husumet bulunan S.B.’e 11 el ateş ettiği öğrenildi. Çevredekilerin ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, S.B.’in hayatını kaybettiğini belirledi. Saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı.

S.B.’in cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

DHA