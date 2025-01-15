Müge Anlı bir dosyayı daha aydınlattı: 19 yıl sonra gelen itiraf

Müge Anlı'nın programında, Çanakkale'de 19 yıl önce kaybolan Zekiye A.'nın cesedinin yerini bildiğini söyleyen Sabri Ö., canlı yayında gözaltına alındı. Jandarma ekiplerine cesedin bulunduğu bölgeyi gösteren şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde 2006 yılında Otel ve Turizm İşletmecisi Zekiye A. kayboldu. Geçtiğimiz günlerde Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Sabri Ö., 19 yıldır kayıp olan Zekiye A.'nın ‘cenazesinin yerini biliyorum' açıklamasının ardından Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından canlı yayında gözaltına alındı. Dün olayla ilgili Keşan'da keşif yapıldı. Gözaltına alınan Sabri Ö., jandarma ekiplerine cenazesinin 1 kilometrelik alanda olduğu bölgeyi gösterdi. Ardından Sabri Ö., ifadesi alınmak üzere Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi. İşlemlerinin ardından Sabri Ö., sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

İHA