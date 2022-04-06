Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan İTÜ öğrencisi Hamit Egemen'den kötü haber

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan İTÜ'lü üniversite öğrencisi Hamit Egemen'den kötü haber geldi.

20 yaşındaki üniversite öğrencisi Hamit E.'den günlerdir haber alınamıyordu. Kayıp olan öğrencinin bulunması için ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmıştı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okuyan öğrencinin akıbeti merak ediliyordu. E.'in cansız bedeni bulunurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ HAMİT'TEN KÖTÜ HABER GELDİ!

Sarıyer'de 6 gün önce kaldığı öğrenci yurdundan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi Hamit E.'in, cesedi bulundu. Yurdun yakınlarındaki ormanda yanında av tüfeği olduğu halde cansız bedeni bulunan E.'in ilk incelemelere göre intihar ettiği değerlendiriliyor.

Kaldığı, Bahçeköy Kredi Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdu'ndan 1 Nisan Cuma günü saat 14.00 sıralarında ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınmayan İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Hamit E. (20) için ailesi polise kayıp müracaatında bulundu.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, iz ve kadavra köpekleri ile E.'in kaldığı yurdun çevresinde bulunan ormanda arama yaptı. Aramalara AFAD ekipleri de destek verdi. Yaklaşık bir saat süren aramalarda E.'in yurdun yakınındaki ormanda cesedine ulaşılırken, yanında av tüfeği bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelmesi sonrası Hamit E.'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemelere göre, E.'in av tüfeğiyle intihar ettiği değerlendiriliyor.

Olayı haber alarak gelen E.'in ailesi sinir krizleri geçirdi. Aileyi yakınları güçlükle sakinleştirdi.

KREDİ KARTI KAYITLARINDAN AV MALZEMESİ SATAN DÜKKANDAN ALIŞ VERİŞ YAPTIĞI ANLAŞILDI

Babası Arif E., oğluna ait kredi kartı ekstresini inceledi. İnceleme sonucu Hamit E.'in Eminönü'nde av malzemeleri satan bir iş yerinden alışveriş yaptığı tespit edildi.

YURTTAN ÇIKIŞ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Hamit E.'in kaldığı yurttan son çıktığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, E.'in turnikelerden geçerek dışarı çıktığı görülüyor.

HAMİT E. KİMDİR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeni bir kayıp vakası yaşanıyor. Hamit E., Çorum’da Hitit Tıp Fakültesi’nde bir yıl eğitim gördükten sonra yatay geçişle İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Bölümü’ne geçme kararı aldı. Bu süreçte psikolojik sorunlar yaşayan Hamit E., aniden ortadan kayboldu.

En son 1 Nisan Cuma günü İstanbul’da yurttan teyzesine gittiğini belirterek çıkış yapan E.’e bir daha ulaşılamıyor. Yurt kameralarından yanında çantasıyla dışarı çıktığı görülen E.’in psikolojik sorunlar yaşadığı ve atlattığı belirtiliyor. Babası Hamit’in Cuma günü gece yarısına kadar internete girdiğini gördüğünü, o saate kadar online olduğunu ancak cep telefonuyla yapılan aramalara cevap vermediğini söyledi.

Annesi ise, "6-7 gün öncesine kadar çok mutluydu. Doğum günüydü, mesajlaştı. İstanbul'a alışmıştı. Her şey yolundaydı" şeklinde beyanda bulundu. Öte yandan İstanbul'da bulunan dayısı da, Hamit'in bazen, "Dayıma gidiyorum" diyerek izin alıp geldiğini, ancak bu çıkışında yurt yönetimine böyle bir beyanda bulunmadığını, bu nedenle akşam dönme umuduyla yurttan çıktığına inandığını söyledi.