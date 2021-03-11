Müge Anlı'da büyük şok! Eniştesi ormanda tecavüz etti

Müge Anlı'nın programında ortaya çıkan gerçek herkesi şoke etti. 40 yaşındaki adam, eniştesi tarafından tecavüze uğradığını iddia etti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine akıllara durgunluk veren bir olay ele alındı. 40 yaşındaki Abdurrahman Çığ, 20 senelik eniştesi tarafından kandırıldığı söyledi.

20 senelik eniştesi tarafından tecavüze uğradığını söyledi

Eniştesinin evlendirme vaadiyle kendisine 500 bin liralık senet imzalattığını söyleyen Abdurrahman Çığ, eniştesi tarafından tecavüze uğradığını da belirtti.

Çığ’ın ormanda çekilmiş çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı’ya başvurdu. İddiaların odağındaki adın ilk vukuatı da olmadığı öğrenildi. 2019 yılında ölümle neticelenen bir olaya karıştığı öğrenildi. Enişte İsa’nın yaptığı peynirleri tüketen 9 kişinin sağlık problemi yaşadığı, 1 kişinin ise öldüğü gün yüzüne çıktı.

Dini duyguları da istismar etmiş

Eşinin kardeşine işkence ettiği, dolandırdığı, istismar ettiği öne sürülen İsa Akman’ın genç adamın dini duygularını da istismar ettiği belirtildi.

Genç adamı Afyon’da bir hocaya götüren İsa Akman’ın buradaki hocayla da iş birliği yaptığı öne sürüldü.

Kısmeti bağlı olduğu için evlenemediğine inandırılan genç adam, Afyon’da hoca olduğu öne sürülen kişi tarafından okunduğuna ve kısmetinin açıldığına ikna edilerek burada da 3 bin lira parasının alındığını belirtti.