Müge Anlı'da iğrenç iddia: Kayıp kızını arayan baba ve oğluna taciz suçlaması

Müge Anlı'nın programında 16 yıl önce kaybolan Tutku Dilara K.'nin babası Mustafa ve ağabeyi Serdar hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı. Yayına bağlanan kadın, baba ile oğlunun kendisini taciz ettiğini öne sürdü.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 16 yıl önce kaybolan Tutku Dilara K. olayının izi sürülüyor. Söz konusu yayında Tutku Dilara K.'nın babası Mustafa K. ve ağabeyi Sedat ile ilgili kan donduran iddialar ortaya atıldı.

Babanın çocuğa zarar verdiği ya da onu para karşılığı evlatlık verdiği iddia edilmişti. Stüdyoya gelen ağabey Sedat, Tutku'nun kaybını annesinden öğrendiğini, annesinin "Tutku evde yok" dediğini ve bir yakınlarının evine gidip kardeşini orada aradığını anlatmıştı.

"BİR KIZIN CANINI YAKTIN, BAŞKA BİR KIZIN YAPMA"

Tutku Dilara'nın kaybolduğu dönem ablası Havva Gül'ün bir arkadaşı, ağabey Sedat ve babasıyla ilgili gerçeği yıllar sonra itiraf etti.

O dönem 12-13 yaşlarında olduğunu söyleyen kadın, Tutku Dilara'nın babası ve abisinin kendisini taciz ettiğini iddia etti.

Baba Mustafa K.'nin kendisini öpmeye çalıştığını anlattı. Eşi "Bir kızın canını yaktın başka bir kızın canını yakma" diyerek adamı uyardığını söyledi.

Sadece babası değil, kayıp kızın ağabeyi Selçuk'un da kıyafetlerinin üzerinden kendisine dokunduğunu anlattı. Baba Mustafa K. ise bunların yaşandığını söyledi ancak istismar etmediğini belirtti.

"ARTIK SUSMUYOR KADINLAR"

Yayına bağlanan kadının adını inatla söylemeye çalışan Mustafa K., Müge Anlı'yı çileden çıkardı. Anlı, "Bana inat diye ismini söyleme, o zaman ben de sana inat bütün anlattıklarını anlatırım. Ben nasıl saygılı duruyorsam, sen de aynı saygıyı bağlanana göster. Bana inat yapma! O inadın sonu sana yaramaz. Verme kadının ismini, sen de itiraf ettin, daha artık ötesi var mı? Söyledin, bunu yaşadık dedin. Onu izleyen köydekiler zaten kim olduğunu biliyor sesinden, topluma yüzünü göstermek istemiyorlar. Ben de saygı duyuyorum bu kadar basit. Ne güzel artık susmuyor kadınlar, yaşadıklarını anlatmaya çekinmiyorlar, çekinmesinler de..." sözleriyle tepkisini dile getirdi.