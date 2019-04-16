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  4. 16 Nisan 2019 11:23

Müge Anlı'da Türkiye'yi şoke edecek bir olay daha

Bursa’da 7 Nisan günü kaybolan 63 yaşındaki Asim Şahin’i yürüttüğü arama çalışmasıyla Müge Anlı buldu. Anlı, yaşlı adamın bulunmasının ardından inanılmaz bir gerçeği de ortaya çıkardı.

Müge Anlı'da Türkiye'yi şoke edecek bir olay daha
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Asim Şahin, dolandırıcılık çetesinin ağına düştüğü anlaşıldı. Kendisine 500 tane evin miras kaldığını, bu mirası alabilmek için 280 bin lira harcadığını söyledi.

Müge Anlı, dolandırıcıların eline düştüğünü anlatsa da Şahin, üzerinde 500 ev olduğunda ısrarcı oldu. Ancak tapu dairesinden alınan kayıtlarda Asim Şahin üzerine tek bir daire bile görünmüyordu. Bunun üzerine Şahin; “Savcı beni aradı. 3 bin lira istedi. Parayı verince o da evleri üzerime geçirecek” dedi.

Dolandırıldığına inanmayan Asim Şahin, Müge Anlı’nın dakikalarca konuşmasının ardından dolandırıldığını anladı.

 

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