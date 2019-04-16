Müge Anlı'da Türkiye'yi şoke edecek bir olay daha

Asim Şahin, dolandırıcılık çetesinin ağına düştüğü anlaşıldı. Kendisine 500 tane evin miras kaldığını, bu mirası alabilmek için 280 bin lira harcadığını söyledi.

Müge Anlı, dolandırıcıların eline düştüğünü anlatsa da Şahin, üzerinde 500 ev olduğunda ısrarcı oldu. Ancak tapu dairesinden alınan kayıtlarda Asim Şahin üzerine tek bir daire bile görünmüyordu. Bunun üzerine Şahin; “Savcı beni aradı. 3 bin lira istedi. Parayı verince o da evleri üzerime geçirecek” dedi.

Dolandırıldığına inanmayan Asim Şahin, Müge Anlı’nın dakikalarca konuşmasının ardından dolandırıldığını anladı.