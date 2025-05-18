Müge Anlı'nın canlı yayınındaki cinayet itirafına ödül gibi ceza

Müge Anlı'nın programında araştırılan M.H. cinayetinde mahkemenin verdiği karar ailenin tepkisini çekti. Cinayeti canlı yayında itiraf eden 28 yaşındaki İ.D. itirafından dolayı indirimli olarak 25 yıl, arkadaşı 26 yaşındaki Y.M.Ü. ise müebbet hapis cezasına mahkum oldu.

Kozan ilçesine bağlı Mansurlu yolunda 13 Aralık 2023'de 3 çocuk babası M.H.'nın aracı terk edilmiş halde bulundu. H.'dan 11 gün sonra acı haber geldi. Postkabasakal Mahallesi'nde dere içinde H.'nin cesedi vatandaşlarca bulundu. Yapılan otopside M.H.'nin tabanca ile ensesinden vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Canlı yayında itirafta bulundu

Cinayet bürosu ekipleri korkunç cinayeti aydınlatmak için çalışma yaparken 3 çocuk babası İ.D., canlı yayında arkadaşı olan M.H.'yi karısı hakkında ileri geri konuştuğu gerekçesiyle öldürdüğünü itiraf etti. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından hemen gözaltına alınan D., "Pişmanım" dedi.



D. emniyetteki sorgusunda ise cinayeti arkadaşı Y.M.Ü.'ün öldürdüğünü iddia etti. Bu iddia üzerine Ü.'de gözaltına alındı.

Karar duruşması yapıldı

Tutuklanan İ.D. ve Y.M.Ü. hakkında Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Tasarlayarak Öldürme" suçundan açılan davada karar verildi. Karar duruşmasına sanıklar D. ve Ü. tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Öldürülen M.H.'nin yakınları ile taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada sanıklar son savunmalarını yaptı.

Emaneti getir

Cinayeti itiraf eden D., ifade değiştirerek cinayeti M.H.'ya borcu olan arkadaşı diğer sanık Y.M.Ü.'nün işlediğini iddia etti. M.H.'yu olaydan 2-3 ay önce tanıdığını ve kendisinden 5 bin lira karşılığı av tüfeği aldığını belirten D., "Nüfus müdürlüğünden eve dönerken Y. telefonla beni arayıp ‘emaneti al getir' dedi. Emanetten kastının M.'dan aldığım tüfek olduğunu anladım. Evden tüfeği alıp işyerime gittim. Y. gelip tüfeği aldı. Neden istediğini sorduğumda, ‘M. abiyi öldüreceğim borcum çok' dedi. Daha sonra, ‘M.'yı ara buraya getir' dedi. M.'yı defalarca aradım, bakmadı. Y. de aradı, ‘İ.'nın eşi ile arası bozuk canı sıkkın ben yanına gidemiyorum. Mansurlu kavşağındaymış, sen ilgilenir misin?' dedi. Telefonu kapattıktan sonra Y.'i Deliçay mevkiindeki portakal bahçesi kenarına bıraktım. Tenha olduğu için M.'yı burada öldürecek diye düşündüm" dedi.

Bir anda silah sesi geldi

Bir süre sonra M.H.'nun aracıyla yanına geldiğini ifade eden D., cinayet anını şöyle anlattı:

"M. aracımın sağ ön koltuğuna oturdu. Biraz alkol alıp gezdik. Daha sonra Y. arayarak, ‘Beni Mansurlu kavşağından al' dedi. Y.'i araca aldım sonra evden para alacağını söyleyince evine gittik. Ben lavaboya gittim, o ara Y.'in elinde tabanca gördüm. M.'yı öldürme planı içinde olduğu için şaşırmadım. Y. aracın arka sağ koltuğuna oturdu. Ön sağ koltukta da M. oturuyordu. Deliçay mevkiine geldiğimizde bir anda silah sesi geldi. Aracın ön camı patladı, M. kanlar içindeydi. Hava kararınca M.'nın cesedini Postkabasakal mevkiinde dereye attık."



Son sözleri sorulan sanıklardan D., "Olayı detaylı bir şekilde anlattım. Tüm delilleri de ellerimle teslim ettim. Y. ile işbirliği içinde değilim. H. ailesinden özür diliyorum. Takdir önce Allah'ın sonra sizindir" diyerek beraatini istedi.

Ben öldürdüm

Y.M.Ü. de savunmasında, cinayetle ilgisinin olmadığını öne sürdü. Ü. de son sözlerinde maktulün ailesine Allah'tan sabırlar dileyerek, "İ. 85 milyonun huzurunda suçu kabul etmiştir. Eşi de ağlayarak İ.'yı onaylamıştır. Bunların dikkate alınarak benim suçumun olmadığı kanaatine varılacağından şüphem yoktur. Mahkemenin vicdanına sığınıyorum" diyerek beraatini talep etti.

Canlı yayında itiraf etti diye indirim aldı

Mahkeme heyeti, sanıklardan İ.D.'yi olayın ‘Kasten öldürme' suçu kapsamında kaldığı gerekçesiyle önce müebbet hapis cezasına mahkum etti. Daha sonra cezasını, cinayeti itiraf etmesi ve olaydan dolayı pişmanlık duyması nedeniyle 25 yıl hapis cezasına indirdi. Heyet, diğer sanık Y.M.Ü.'ye ise, ‘Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Herhangi bir indirim uygulamadı. Kararda her iki sanığın da tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

Karara itiraz edeceğiz

Duruşmadan sonra açıklama yapan öldürülen M.H.'nin ailesinin avukatı Ali Şadi Toklu, sanıkların cinayeti tasarlayarak işlediklerini, davanın da "Tasarlayarak öldürme" suçundan açıldığına dikkat çekerek, kararı Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurarak istinaf edeceklerini söyledi. Av. Toklu, "Biz sanıkların cinayeti birlikte tasarlayarak işledikleri kanısındayız. Deliller de bizi doğruluyor. Adalet yerini eninde sonunda bulacak. Her iki sanığın da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almaları için hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

İHA