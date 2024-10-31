Müge Anlı'nın programına katılmışi ''eşim kardeşimle evlendi'' demişti, bıçaklanarak öldürüldü

Geçtiğimiz yıl Müge Anlı'nın programına katılan ve eski eşi ile kardeşinin evlendiğini söyleyen 46 yaşındaki A.S. evinin bahçesinde bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, dün Erzincan merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Soğukoluk köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.S.’nın evinin bahçesinde hareketsiz şekilde yattığını gören komşuları durumu jandarmaya bildirdi. Köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri A.S.’nın bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından A.S.’nın cenazesi otopsi için Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

MÜGE ANLI'NIN PROGRAMINA KATILMIŞTI

Öte yandan A.S. eski eşi çocuklarını göstermediği gerekçesi ile geçen yıl Müge Anlı'nın programına katılmıştı. Kardeşiyle evlenen eski eş canlı yayına bağlanarak, A.S. ile görücü usulü evlendiğini sürekli şiddet gördüğünü sonrasında hapse girip çıktığını çocuklarıyla ilgilenmediğini anlatmıştı.

İHA