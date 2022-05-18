Muğla açıklarında korkutan deprem!
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan son dakika açıklamasına göre, Ege Denizi, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 20.21'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin yerin 44.18 kilometre altında gerçekleştiği bildirildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol