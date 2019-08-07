Muğla alev alev ! İki ilçede peş peşe yangın

Mumcular Mahallesi'nin doğusunda bulunan ormanlık alanda, saat 14.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkili olduğu bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekibi ile arazöz sevk edildi. Havadan 3 helikopterin de müdahale ettiği yangını söndürmek için ekiplerin başlattığı çalışma sürüyor.



Öte yandan yangının, Mumcular Mahallesi Bayır Küme Evleri yakınlarında olması tedirginliğe neden oldu.





VALİ'DEN AÇIKLAMA

Muğla Valisi Esengül Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bodrum'da çıkan orman yangınının rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü söyledi.





Ekiplerin kısa sürede olay yerine ulaştığını belirten Civelek, "Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor." dedi.

Civelek, yangını yakından takip ettiğini, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için de gereken çabanın gösterildiğini ifade etti.





KÖY SAKİNLERİ EVLERİNİ TERK ETTİ

Öğle saatlerinde başlayan orman yangınını söndürmek için Mumcular Mahallesi'ne bağlı köylerde yaşayan vatandaşlar seferber oldu. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede alevler köylere kadar ulaştı. Bazı köy sakinleri evlerini terk etmek zorunda kaldı. Çok sayıda ambulansın da sevk edildiği bölgede dumandan zehirlenen vatandaşların olduğu öğrenildi.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Bodrum'a bağlı Mumcular Mahallesi Bayır Küme Evleri yakınlarında çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor. Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için iş makineleri ve arazözler ile önlem alındığı belirtildi. Karadan orman işçilerinin arazözler ve belediye araçları ile havadan da 6 helikopterle söndürme çalışmaları devam ediyor.





MİLAS'TA DA YANGIN ÇIKTI

Milas'ta da Tuzabat Mahallesi Boğaçukur Mevkisi'ndeki ormanlık alanda bugün saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Orman işçileri ile arazözler karadan, helikopterle ise havadan müdahaleye başlandı.