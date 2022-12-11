Muğla Datça açıklarında korkutan deprem

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Bir ilde doğal gaz kesintisi: Vatandaş tüpçülere akın etti

Meteoroloji açıkladı! Birçok ile turuncu ve sarı kodlu uyarı: Çok kuvvetli yağış geliyor