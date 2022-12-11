Muğla Datça açıklarında korkutan deprem
Pazar sabahı Muğla'nın Datça ilçesine 335 kilometre uzaklıkta 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.59'da Muğla'nın Datça ilçesine 335 kilometre uzaklıkta 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7,22 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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