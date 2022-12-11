  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Muğla Datça açıklarında korkutan deprem

Muğla Datça açıklarında korkutan deprem

Muğla Datça açıklarında korkutan deprem
Güncelleme:

Pazar sabahı Muğla'nın Datça ilçesine 335 kilometre uzaklıkta 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.59'da Muğla'nın Datça ilçesine 335 kilometre uzaklıkta 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7,22 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Etiketler deprem muğla
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Matrah düzenlemesi sonrası ikinci el otoda bir iyi bir kötü haber!
6 yaşındaki çocuğa istismarda kan donduran detaylar!
Zelensky: Odessa’da 1.5 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı
Sosyal medya onu konuşuyor: Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru heyecanı
İki adada feribot seferleri iptal edildi
Bir ilde doğal gaz kesintisi: Vatandaş tüpçülere akın etti
Bakan Soylu ile CHP'li Altay arasında ''sahte evlilik'' tartışması
Meteoroloji açıkladı! Birçok ile turuncu ve sarı kodlu uyarı: Çok kuvvetli yağış geliyor
En beğenilen muhalif liderleri anketinin sonuçları açıklandı: İşte zirvedeki isim...
Bakan Varank, Meclis'e TOGG'la geldi: Muhalefete olay gönderme