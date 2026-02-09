  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Muğla tatili kabusla bitti; genç kadın teknede cansız halde bulundu!

Muğla tatili kabusla bitti; genç kadın teknede cansız halde bulundu!

Muğla tatili kabusla bitti; genç kadın teknede cansız halde bulundu!
Güncelleme:

Muğla'da 35 yaşındaki bir genç kadın Milas ilçesine arkadaşlarıyla birlikte kiraladıkları teknede ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın’ın Efeler ilçesi Çeştepe Mahallesi’nde yaşadığı öğrenilen Bahar T.’ın, arkadaşlarıyla birlikte dün gezmek için Muğla’nın Milas ilçesine gittiği belirtildi.

İddiaya göre, burada tekne kiralayan arkadaş grubu, geceyi teknede geçirdi. Bugün sabah uyandıklarında ise Bahar T.’ın hareketsiz şekilde durduğunu fark eden arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Bahar T.’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Genç kadının cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince Bahar T.’ın arkadaşlarının ifadesine başvurulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.(DHA)

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

50 yaşına merdiven dayayan değişimiyle olay olan ünlü şarkıcının transparan şovu baş döndürdü!
50 yaşına merdiven dayayan değişimiyle olay olan ünlü şarkıcının transparan şovu baş döndürdü!
Altın ve gümüş düşüş sonrası yeniden yükselirken İslam Memiş kendi yatırım stratejisini açıkladı
Altın ve gümüş düşüş sonrası yeniden yükselirken İslam Memiş kendi yatırım stratejisini açıkladı
İstanbul'da dev elektrik kesintisi: Çok sayıda ilçe saatlerce karanlığa gömülecek
İstanbul'da dev elektrik kesintisi: Çok sayıda ilçe saatlerce karanlığa gömülecek
Türkiye’nin yeni nüfusu açıklandı: 86 milyonu aştık; zirvedeki ve dipteki il dikkat çekti!
Türkiye’nin yeni nüfusu açıklandı: 86 milyonu aştık; zirvedeki ve dipteki il dikkat çekti!
Üç gündür kayıp olarak aranan genç kadından acı haber!
Üç gündür kayıp olarak aranan genç kadından acı haber!
Annesinin cenazesinde öz kardeşini öldürmüştü... İfadesi ortaya çıktı
Annesinin cenazesinde öz kardeşini öldürmüştü... İfadesi ortaya çıktı
Trafikte tartıştığı 2 kişiyi öldürdü, ''pişman değilim, gurur duyuyorum'' dedi!
Trafikte tartıştığı 2 kişiyi öldürdü, ''pişman değilim, gurur duyuyorum'' dedi!
Araç muayene istasyonunda polis cinayetinde katil zanlılarının ifadeleri ortaya çıktı!
Araç muayene istasyonunda polis cinayetinde katil zanlılarının ifadeleri ortaya çıktı!
Etiketler  Muğla genç kadın tekne tatil
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Maliye harekete geçti... Arsa, ev, tarla, iş yeri farketmez! Başvurmayan hakkını kaybedecek! Maliye harekete geçti... Arsa, ev, tarla, iş yeri farketmez! Başvurmayan hakkını kaybedecek! Türkiye’nin yeni nüfusu açıklandı: 86 milyonu aştık; zirvedeki ve dipteki il dikkat çekti! Türkiye’nin yeni nüfusu açıklandı: 86 milyonu aştık; zirvedeki ve dipteki il dikkat çekti! Türkiye'nin beyaz cennetinde kayak kazası: Çok sayıda yaralı var! Türkiye'nin beyaz cennetinde kayak kazası: Çok sayıda yaralı var! Rasim Ozan Kütahyalı, ''FETÖ'cü ROK'' davasını kaybetti! Rasim Ozan Kütahyalı, ''FETÖ'cü ROK'' davasını kaybetti! Yaşlı çift oğulları tarafından evlerinde öldürülmüş halde bulundu Yaşlı çift oğulları tarafından evlerinde öldürülmüş halde bulundu Epstein iğrençliğinde bir istifa daha... Bağlantıları ortaya çıkmıştı! Epstein iğrençliğinde bir istifa daha... Bağlantıları ortaya çıkmıştı! Ortaokulda öğretmen tacizi iddiası! Öğrenciler şikayet etti, şüpheli gözaltında! Ortaokulda öğretmen tacizi iddiası! Öğrenciler şikayet etti, şüpheli gözaltında! CHP'li Belediye Başkanı skandal ifadelerle CHP'den istifa etti CHP'li Belediye Başkanı skandal ifadelerle CHP'den istifa etti Ahmet Çakar'dan Süper Lig'i sallayacak iddia: ''VAR görüntüsünde montaj var!'' Ahmet Çakar'dan Süper Lig'i sallayacak iddia: ''VAR görüntüsünde montaj var!'' Trafikte tartıştığı 2 kişiyi öldürdü, ''pişman değilim, gurur duyuyorum'' dedi! Trafikte tartıştığı 2 kişiyi öldürdü, ''pişman değilim, gurur duyuyorum'' dedi!
Parasını ona yatıran kazandı! İşte Ocak ayının en çok kazandıran yatırım aracı! Parasını ona yatıran kazandı! İşte Ocak ayının en çok kazandıran yatırım aracı! Annesiyle tartışıp evi ateşe verdi... Çoluk çocuk çok sayıda komşusu hastanelik oldu! Annesiyle tartışıp evi ateşe verdi... Çoluk çocuk çok sayıda komşusu hastanelik oldu! Balıkesir'de 150 yolcu taşıyan yolcu treni raydan çıktı! Balıkesir'de 150 yolcu taşıyan yolcu treni raydan çıktı! Bir CHP'li belediyeye daha operasyon: 26 şüpheli adliyede Bir CHP'li belediyeye daha operasyon: 26 şüpheli adliyede Üç gündür kayıp olarak aranan genç kadından acı haber! Üç gündür kayıp olarak aranan genç kadından acı haber! Dolandırıyorum, dolandııııırrrrdımmmm! Gece yarısı canlı yayın tuzağı! Dolandırıyorum, dolandııııırrrrdımmmm! Gece yarısı canlı yayın tuzağı! Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Bir yanda sağanak yağmurlar, diğer yanda kar var! Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Bir yanda sağanak yağmurlar, diğer yanda kar var! Son bir yılın karşılaştırmasıyla... Son seçim anketinin sonuçları açıklandı Son bir yılın karşılaştırmasıyla... Son seçim anketinin sonuçları açıklandı Türkiye'nin eşsiz cenneti yağmurlar ve kar sonrasında eski günlerine döndü Türkiye'nin eşsiz cenneti yağmurlar ve kar sonrasında eski günlerine döndü