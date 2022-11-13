Muğla'da bir deprem daha
Sabah saatlerinde 4,7 büyüklüğündeki depremle güne uyanan Muğla Datça'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Muğla'nın Datça ilçesinde bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.7 olarak açıklandı.
Muğla sabah saatlerinde de 4,7 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı. Muğla'nın Datça ilçesinde saat 05.08'de meydana gelen depremin yerin 78 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklanmıştı.
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