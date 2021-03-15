Muğla'da deprem!
Muğla'nın Menteşe ilçesi 4,2 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Sabaha karşı 04:55'te meydana gelen deprem kısa süreli paniğe yol açtı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Menteşe'de saat 04.55'te deprem kaydedildi.
Depremin, 6,98 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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