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  4. Muğla'da feci kaza: 5 kişi hayatını kaybetti

Muğla'da feci kaza: 5 kişi hayatını kaybetti

Muğla'da feci kaza: 5 kişi hayatını kaybetti

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti.

Kaş-Fethiye sahil yolu Eşen Mahallesi mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 07 LH 035 plakalı otomobil ile GE 1827 AC plakalı tır çarpıştı.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi. Cesetler, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Jandarma ve polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemeleri sürüyor.

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Yabancı plakalı TIR'ın şoförü gözaltına alındı.

Etiketler muğla trafik kazası
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