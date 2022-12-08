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Muğla'da feci ölüm! 250 metre yükseklikten yuvarlandı

Muğla'da feci ölüm! 250 metre yükseklikten yuvarlandı
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Muğla'nın Ula ilçesinde, taş ocağında meydana gelen toprak kayması sırasında 250 metre yükseklikten yuvarlanan kepçenin operatörü hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.30 sıralarında Muğla'nın Ula ilçesinin Yeşilova Mahallesi'ndeki taş ocağında meydana geldi. Kepçe operatörü Hilmi T. (29), taş ocağında çalışırken kullandığı kepçenin üzerinde bulunduğu toprak kaydı. Kepçe, yaklaşık 250 metre yuvarlandı. Mesai arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saatlik çalışmayla kepçenin altından Hilmi T.'ın cesedi çıkarıldı.

T.’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

DHA

Etiketler muğla ula kepçe operatörü
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