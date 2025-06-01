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Muğla'da genç doktor evinde ölü bulundu

Muğla'da genç doktor evinde ölü bulundu
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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Asistan Doktor A.C. (26), evine ölü bulundu. Genç doktorun olaydan 1 gün önce doktor arkadaşlarıyla birlitke evinde alkol aldığı öğrenildi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nde araştırma görevlisi Dr. A.C.’den haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine C.’nin Kötekli Mahallesi TOKİ konutlarındaki evine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Eve giren ekipler, hareketsiz şekilde bulunan A.C.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından vücudunda yara ve darp izine rastlanmayan A.C.’nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

ALKOL ALDI İDDİASI

Öte yandan, C.’nin olaydan 1 gün önce 3 doktor arkadaşıyla birlikte evinde alkol aldığı ve arkadaşlarının evden ayrıldığı öne sürüldü. 

DHA

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Etiketler  Muğla doktor
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