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Muğla'da korkutan deprem

Muğla'da korkutan deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre Muğla'nın Ula ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre Muğla'nın Ula ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla'nın Ula ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Etiketler muğla deprem
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