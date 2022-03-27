Muğla'da korkutan deprem
AFAD'dan alınan bilgiye göre Muğla'nın Ula ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan alınan bilgiye göre Muğla'nın Ula ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Muğla'nın Ula ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 27, 2022
Büyüklük : 3.5 (Mw)
Yer : Ula (Mugla)
Tarih-Saat : 27.03.2022, 16:59:47 TSİ
Enlem : 37.0646 N
Boylam : 28.3700 E
Derinlik : 7.00 km
Detay : https://t.co/YviMDc4vfn@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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