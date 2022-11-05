Muğla'da korkutan deprem!
Muğla'nın Datça ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Datça açıklarındaki deprem korkuttu. AFAD, depremin 15:20'de gerçekleştiğini açıkladı.
AYRINTILARI PAYLAŞILDI
AFAD'ın verilerine göre deprem Muğla'nın Datça ilçesinin 61.27 km açıklarında gerçekleşti.
Saat 15.20'deki depremin büyüklüğü 4.1 olarak belirlendi.
Depremin derinliği ise 6.97 km olarak kaydedildi.
İZMİR'DEKİ DEPREM KORKUTMUŞTU
Dün de İzmir'de 03.29'da meydana gelmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Panik sebebiyle toplam 64 kişi etkilendi. 1'i ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor" açıklamasında bulunmuş, evinin balkonundan atlayan üniversite öğrencisi Efe Altay Saral ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede vefat etmişti.
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