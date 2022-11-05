  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Muğla'da korkutan deprem!

Muğla'da korkutan deprem!

Muğla'da korkutan deprem!
Güncelleme:

Muğla'nın Datça ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Datça açıklarındaki deprem korkuttu. AFAD, depremin 15:20'de gerçekleştiğini açıkladı.

AYRINTILARI PAYLAŞILDI
AFAD'ın verilerine göre deprem Muğla'nın Datça ilçesinin 61.27 km açıklarında gerçekleşti.

Saat 15.20'deki depremin büyüklüğü 4.1 olarak belirlendi.

Depremin derinliği ise 6.97 km olarak kaydedildi.

İzmir'de bir deprem daha!İzmir'de bir deprem daha!3. Sayfa

İZMİR'DEKİ DEPREM KORKUTMUŞTU
Dün de İzmir'de 03.29'da meydana gelmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Panik sebebiyle toplam 64 kişi etkilendi. 1'i ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor" açıklamasında bulunmuş, evinin balkonundan atlayan üniversite öğrencisi Efe Altay Saral ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede vefat etmişti.

Etiketler muğla deprem
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Burcu Özberk'ten arabanın üzerinde göğüs dekolteli poz!
Bartın'daki maden faciasında tutuklanan sanıkların ifadeleri ortaya çıktı
Fatura borçları için yeni hamle: 1,6 milyar liralık elektrik borcuna yapılandırma geliyor
Türk Telekom açıkladı: İnternet tarifelerine okkalı zam
Antalya'da dehşet: Barışmak için geldiği arkadaşını ikinci kez burdu
Fenerbahçe kulübü toplam borcunu açıkladı
AK Parti’den milyonları heyecanlandıran asgari ücret, EYT, memur ve emekli maaş zammı açıklaması
Ünlü fenomen 4 erkeğin saldırısına uğradı: O anlar saniye saniye kamerada
Tarım Kredi'de indirimli ürünler listesi belli oldu: İşte 5-15 Kasım indirimli ürünler kataloğu
Dans ve parti görüntüleri ile olay olmuştu: Genç Başbakan için karar verildi