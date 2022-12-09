Muğla'da korkutan deprem!
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 21.44'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD VERİLERİ PAYLAŞTI
AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem, yerin 14.36 kilometre altında gerçekleşti.
Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,2 olarak kayıtlara geçti.
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