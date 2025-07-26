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  4. Muğla'da kürek sörfü yapan 2 kişiden 1'i kayboldu

Muğla'da kürek sörfü yapan 2 kişiden 1'i kayboldu

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde kürek sörfü yaparken denize düşen 2 kişiden 1'i kayboldu.

Olay, akşam saatlerinde Sarnıç Mahallesi Akbük Koyunda meydana geldi. S.T. ve T.T. kürek sörfü yaptığı sırada suya düştü. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerce S.T. kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. T.T. için ekiplerce arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

Öte yandan, olaydan önce ikilinin kürek sörfü yaptığı anları kendi sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüldü. 

DHA

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Etiketler  Muğla Menteşe kürek sörfü
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