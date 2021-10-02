Muğla'da orman yangını
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Muğla'nın Menteşe ilçesi Yaylasöğüt Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter, 4 arazöz ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.
Ekipler, yangını söndürmek için çalışma yürütüyor.
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