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Muğla'da orman yangını

Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Yaylasöğüt Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter, 4 arazöz ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.

Ekipler, yangını söndürmek için çalışma yürütüyor.

Etiketler muğla orman yangını
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