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Muğla'da orman yangını

Muğla'da orman yangını
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Muğla'nın Yatağan ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yatağan'ın Turgut Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda arazöz ve hava aracı sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan 1 saatlik müdahalesiyle saat 14.30 sıralarında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında ilk belirlemelere göre 1 hektar alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 

DHA

Etiketler  Muğla Yatağan orman yangını
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