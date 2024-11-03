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Muğla'da orman yangını

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Menteşe’nin Kafaca Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden mahalleli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 17.30 itibarıyla 1,5 saat sonra kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 hektar orman ve tarım arazisinin zarar gördüğü yangını soğutma işlemleri sürüyor.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı.

DHA

Etiketler  Muğla Menteşe orman yangını
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