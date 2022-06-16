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Muğla'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Muğla'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Muğla'nın Milas ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Karacaağaç Mahallesi yakınlarında bulunan orman alanında, yıldırım düşmesinin ardından yangın başladı. Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 2 helikopter, uçak, arazözler ve yangın söndürme işçileri sevk edildi.

Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Etiketler muğla yangın orman yangını
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