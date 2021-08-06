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  4. Muğla’da orman yangınları sürüyor! 4 ilçeden alevler yükseliyor!

Muğla’da orman yangınları sürüyor! 4 ilçeden alevler yükseliyor!

Muğla’da öğle saatlerine kadar Milas, Köyceğiz ve Kavaklıdere’den Menteşe ilçesine sirayet eden orman yangınına Yatağan’da başlayan yangın da eklendi.

Muğla bölgesinde devam eden Yatağan Hacıbayramlar, Menteşe Yumaklı, Göktepe, Köyceğiz ilçesi ve Milas ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Havanın kararmasının ardından hava unsurları çalışmalarını tamamlayacak.

Köyceğiz yangını Otmanlar Mahallesi civarında yoğun bir şekilde devam ediyor. Tüm önlemler Otmanlar Mahallesi'nin tehlikeye maruz kalmaması için alınırken, alevler ilerleyişini sürdürüyor.

Kavaklıdere'de başlayan ve daha sonra Menteşe'ye sirayet eden yangın, Kozağaç ve Bayır Mahallerini tehdit etti. Yangın gün boyunca Yumaklı ve Göktepe Kulesi'nin alt kısımlarında yoğun bir şekilde etkisini gösterdi ve daha sonra rüzgarın ters dönmesi ile tekrar Kavaklıdere bölgesine dönüş yaptı. Yangın, Yılanlı bölgesi Şenyayla tarafında zirvelerde ve kanyonlara devam ediyor.

Milas yangını ise gün boyu çalışmalar Yeniköy Termik Santralı civarında yoğunlaştırıldı. Bölgede çalışmalar halen devam ediyor ve alevlerin Yeniköy Termik Santrali'ne ulaşmaması için ekipler havadan ve karadan mücadele veriyor.

Bugün öğle saatlerinde Yatağan ilçesi Hacıveliler Mahallesi yakınlarında yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü ve Aydın sınırına doğru ilerliyor.

Etiketler yangın muğla orman yangını orman yangınları
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