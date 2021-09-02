Muğla'da peş peşe 2 orman yangını

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde ardı ardında orman yangınları çıktı.

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bodrum ilçesi Çiftlikköy yakınlarındaki ağaçlık bölgede, saat 13.30 sıralarında, yangın çıktı. Bölgeden dumanlar yükseldiğini görenler, orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye helikopter, uçak, arazöz ve iş makineleri sevk edildi.

DİĞERİ DE 13.30

Kentin Milas ilçesindeki yangın da saat 13.30 sıralarında çıktı. Milas'ın Kıyıkışlacık Mahallesi'nin batı kısmındaki ağaçlık alanda başlayan yangına 2 helikopter ile çok sayıda arazöz ve iş makinesine ile müdahale ediliyor.

Yangınlara havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandı.