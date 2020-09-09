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  4. 09 Eylül 2020 15:20

Muğla’da seyir halindeki araç cayır cayır yandı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde seyir halindeki araç biranda yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangının ormana sıçraması engellendi.

Muğla’da seyir halindeki araç cayır cayır yandı
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Edinilen bilgiye göre, Fethiye-Antalya karayolu Sarıyer Mahallesi mevkiinde karayolunda seyir halinde olan araçtan dumanlar çıkmaya başladı. Vatandaşların Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine Büyükşehir belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği olay yerine sevk edildi.

Ertan Uçar yönetimindeki 48 FT 897 plakalı Panelvan araca itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen araç tamamen yanmaktan kurtulamadı. İtfaiye ekipleri alevlerin ormana sıçramasını engelledi.

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otomobil , yangın , kaza
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