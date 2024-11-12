Muğla'da vahşet: Tartıştığı ağabeyini yakarak öldürdü

Muğla'da iki kardeş arasındaki husumet korkunç bir cinayetle son buldu. Ağabeyinin işlettiği marketi ateşe veren bir kişi ağabeyinin ölümüne, kendisi de dahil 5 kişinin yaralanmasına yol açtı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, E.S. (47), aralarında husumet bulunan ağabeyi H.S.’in (49) işlettiği marketi, çıkan tartışmanın ardından benzin dökerek ateşe verdi. Olayda H.S. yaşamını yitirirken, 4 kişi ile birlikte yangını çıkaran E.S. de yaralandı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir markette meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan E.S. elinde benzin bidonuyla ağabeyi H.S.’in işlettiği markete geldi. Market içerisinde ağabey ile kardeş arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.S. market içerisinde bulunan ofis ve ev olarak kullanılan odayı benzin dökerek ateşe verdi. Çıkan yangın bir anda yayıldı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda, H.S. oğulları Y.S. (15), E.S. (23), boşandığı eşi Ö.Ş. (44) ve market çalışanı S.U. (24) ile yangını çıkaran E.S. yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, yangın itfaiye görevlileri tarafından söndürüldü.

YANARAK CAN VERDİ

Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan vücudunda ağır derecede yanıklar meydana gelen ve H.S., yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayda tedavisi süren E.S.’in durumunun ağır olduğu, diğer yaralılar Y.S., kardeşi E.S., S.U. ve Ö.Ş.’in tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler olay yeri ve çevresinde geniş çaplı inceleme yaptı. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

DHA