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Muğla'da yaşlı kadına korkunç işkence

Muğla'da yaşlı kadına korkunç işkence
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Muğla'da eşi M.B.'yi (71), boynundan ve ayaklarından iple bağladıktan sonra darbettiği iddia edilen S.B. (50), gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerin ardından tutuklandı.

Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toparlar Mahallesi'nden Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden gelen ihbar sonrası harekete geçti. Olay yerine giden ekipler, M.B.'ın salonda boynundan ve ayaklarından iple bağlanmış şekilde darbedilmiş olarak buldu. Hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından taburcu olan B., eşinden şikayetçi oldu. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla eşini darbettiği ileri sürülen S.B., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B., 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'Tehdit' ve 'Kasten yaralama' suçlarından tutuklandı. 

DHA

Etiketler  Muğla darp kadına şiddet
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