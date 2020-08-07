Muğla'nın Bodrum ilçesinde Gine domuzu bulundu

İlçedeki bir site içerisinde Gine domuzu (Guinea Pig) gören vatandaşlar, durumu Bodrum Belediyesi Torba Geçici Hayvan Bakımevi yetkililerine bildirdi.

Bölgeye giden ekipler hayvanı koruma altına aldı. Bodrum Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'nde götürülen Gine domuzunun kontrolleri yapıldı.

Yaralı eşek de sahiplendirildi

Öte yandan geçen Mart'ta Konacık Mahallesi'nde yaralı bulunan ve Torba Geçici Hayvan Bakımevi'nde tedavisi tamamlanan eşeğin sağlığına kavuştuğu ve bir hayvansever tarafından sahiplenildiği öğrenildi.