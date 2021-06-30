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Muğla'nın Datça açıklarında peş peşe depremler

Muğla'nın Datça açıklarında peş peşe depremler

Muğla'nın Datça açıklarında gün içerisinde peş peşe meydana gelen depremler korkuttu.

Muğla'nın Datça açıklarında gün içerisinde 3 tane deprem meydana geldi. Öğle saatlerinde meydana gelen 4.0 ve 3.2'lik depremlerden sonra Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 16:29'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Etiketler deprem datça muğla
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