Muğla'nın Datça açıklarında peş peşe depremler
Muğla'nın Datça açıklarında gün içerisinde peş peşe meydana gelen depremler korkuttu.
Muğla'nın Datça açıklarında gün içerisinde 3 tane deprem meydana geldi. Öğle saatlerinde meydana gelen 4.0 ve 3.2'lik depremlerden sonra Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 16:29'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
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