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  4. 06 Temmuz 2017 12:26

Muhabbet kuşu sapığına 10 yıl hapis

Eskişehir'de "gelin muhabbet kuşumu göstereyim" diyerek 7-8 yaşlarındaki ikisi kız, biri erkek 3 çocuğa cinsel istismarda bulunan sanığın cezası belli oldu.

Muhabbet kuşu sapığına 10 yıl hapis
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Eskişehir'de 'Muhabbet kuşumu göstereyim' diyerek 7-8 yaşlarındaki ikisi kız, biri erkek 3 çocuğu evine götürüp cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan 27 yaşındaki Fuat F., 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Emek Mahallesi'nde geçen 10 Eylül'de meydana gelen olayda 7 yaşındaki erkek çocuğu K.D. ile kız çocukları 8 yaşındaki E.A. ve İ.K. sokakta kedilerle oynarken, yanlarına Fuat F. geldi. Fuat F. kediler için süt vereceğini söyleyerek 3 çocuğu evinin bahçesine götürdü. Fuat F. daha sonra iddiaya göre "Benim muhabbet kuşum var, gelin size göstereyim" diyerek çocukları evin içerisine soktu. Fuat F. evde kız çocuklarının boynunu öptü, erkek çocuğun da sırtını okşadı. Çocuklar Fuat F.'ya 'Sapık mısın?' diyerek tepki gösterdi.  Dışarı kaçan çocuklar daha sonra yaşadıklarını ailelerine anlattı.

Ailelerin şikayeti üzerine gözaltına alınan Fuat F. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Fuat F. hakkında 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı ve cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Tutuklu yargılanan Fuat F. bugün yapılan duruşmada son kez hakim karşısına çıktı. Fuat F., suçsuz olduğunu söyleyerek beraatını istedi. Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Fuat F.'ya 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Bu arada Fuat F.'nın 2008 yılında özel güvenlik görevlisi iken, 12 yaşındaki kız çocuğu N.D.'yi  bir iş hanının bodrum katına götürüp burada boynundan öptüğü, bu olay nedeniyle yargılandığı Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

DHA

sapık , cinsel istismar , cinsel taciz , muhabbet kuşu