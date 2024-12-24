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  4. Mülakat mağduru öğretmen adayından Milli Eğitim Bakanı’na kameralar önünde protesto

Mülakat mağduru öğretmen adayından Milli Eğitim Bakanı’na kameralar önünde protesto

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir programıda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 20 bin öğretmen ataması mağduru olduğunu söyleyen bir öğretmen tarafından kameralar önünde protsto edildi.

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı önüne giderek ek atama talep eden mağdur öğretmen adayları bu sefer de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ndeki programında protesto etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde düzenlenen 'PIKTES (Türk Eğitim Sisteminde Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitimin Desteklenmesi Projesi) Sosyal Uyum Gösterisi Programı'na katıldı.

Program sırasında sahnenin önünde toplanan ve mülakat mağduru olduklarını ifade eden bir grup öğretmen Bakan Tekin'i protesto etti.

Komisyonlar arası farklılığın kurbanı olduklarını ifade eden öğretmenler "Bin 300 mağdur var. Bizler, sizlerle konuşmak istiyoruz" diyerek Bakan Tekin'e seslerini duyurmaya çalıştılar. O esnada Bakan Tekin'in korumaları öğretmenlere müdahale ederek protestoyu engellemeye çalıştı.

 

Mülakat mağduru öğretmenlere Bakan Tekin’in korumaları müdahale etti.

 Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği 20 bin öğretmen ataması kapsamında mülakatlarda elenen öğretmenler isyan etmişti.

 

Etiketler meb milli eğitim bakanı yusuf tekin protesto
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