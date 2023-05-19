Münevver Karabulut cinayetinin işlendiği villa yıkılacak

İstanbul'da, 14 yıl önce vahşice öldürülen Münevver Karabulut cinayetinin işlendiği evin de aralarında bulunduğu Şelale Evleri Sitesi için yıkım kararı verildi. Yıkımın ardından bölgeye 12 katlı apartmanlar dikilecek.

İstanbul'da, 2009 yılında Münevver Karabulut cinayetinin işlendiği villa, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak.

HaberTürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun ailesi, Bahçeşehir'de bulunan villadan taşındı. Garipoğlu ailesinin evi boşaltmasıyla villa kiralık olarak emlakçıya verildi. Ancak yıllarca kiracı bulamadı.

Yıllar sonra 2020’de villanın bulunduğu Şelale Evleri Sitesi hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

Başakşehir Belediyesi, 14 villadan oluşan Şelale Evleri’nin 12 katlı apartmanlara dönüşümü için İBB meclisine önerge sundu. Önerge 2021’de AK Parti ve MHP’nin oy birliği ile kabul edildi.

Şelale Evleri Sitesi için kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı çıktı.

Villanın yıkılmasına ilişkin konuşan Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut “Villanın yıkılacağını bilmiyordum. Yeni duydum. İnşallah yıkılır” dedi.

YIKILMASIN DİYE İTİRAZ ETTİLER

Şelale Evleri Sitesi hakkında çıkan bu yıkım kararının ardından Bahçeşehirli gönüllerden oluşan ‘Komşu İnisiyatifi Platformu’, villaların yıkım kararına itiraz ederek iptal davası başvurusunda bulundu. Geçtiğimiz günlerde de villaların olduğu yerde bir basın açıklaması yapan Platform üyeleri, Bahçeşehir’deki Şelale Evlerinde kentsel dönüşüm başlarsa diğer villalara da sıçrayacağını ve Bahçeşehir’in açık bir cezaevine dönüşeceğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Münevver Karabulut'un 3 Mart 2009 akşamı cansız bedeni çöp toplayıcı bir kişi tarafından İstanbul Bahçeşehir'de bir çöp konteynerinde parçalanmış halde bulunmuştu. Başı gitar kutusunda bedeni ise valizde bulunan Karabulut cinayetiyle ilgili olarak aranan sevgilisi Cem Garipoğlu ise cinayetten 197 gün sonra teslim olmuştu.

17 Eylül 2009 günü avukatıyla birlikte teslim olan Garipoğlu, “Çocuğa karşı, tasarlayarak, canavarca bir hisle ve eziyet ederek öldürmek” suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırılmış,10 Ekim 2014 tarihinde de Silivri'deki kapalı cezaevindeki koğuşunda ölü bulunmuştu.

Cem Garipoğlu’nun cezaevinde intihar etmediğini savunarak, kaçtığını veya kaçırıldığını öne süren Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, suç duyurusunda bulunmuştu.

Süreyya Karabulut'un, kızının katili Garipoğlu'nun 'mezarının açılması' talebiyle Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı başvuru 'kovuşturmaya yer olmadığına' kanaat getirilerek reddedilmişti.

Karabulut ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, reddedilen karar için bir üst mahkemeye itirazda bulunmuştu. Bir üst mahkemeye yapılan talep de reddedilmişti.

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Habertürk