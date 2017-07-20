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  4. 20 Temmuz 2017 16:59

Murat Bazid öldürüldü

Ağrı'da düzenlenen operasyonda PKK terör örgütünün sözde Ağrı sorumlularından biri olduğu tespit edilen hain öldürüldü.

Murat Bazid öldürüldü
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Son dakika... Ağrı'da üst düzey 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede dün icra edilen operasyonlarda öldürülen 2 teröristten birinin Murat Bazid kod adlı, örgütün sözde Ağrı Dağı Güney Alan sorumlusu Ahmet Acar olduğu öğrenildi.

Ağrı İl Jandarma ekiplerince Doğubayazıt ilçesi Ağrı Dağı kırsalında PKK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda, biri sözde Ağrı Dağı Güney Alan sorumlusu olmak üzere 2 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi.

PKK'LI HAİNLERE BÜYÜK ŞOK! MURAT BAZİD ÖLDÜRÜLDÜ

Konuyla ilgili Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca Ağrı Dağı'nda faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarının barınma alanlarının tespiti ve etkisiz hale getirilmesi maksadıyla icra edilen operasyonlar kapsamında, 19 Temmuz 2017 tarihinde birisi bölücü terör örgütünün sözde Ağrı Dağı Güney Alan sorumlusu 'Murat Bazid' kod adlı Ahmet Acar olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Teröristlerin üstünde 2 adet Kaleşnikof marka tüfek, 10 adet şarjör ve 4 adet el bombası ele geçirilmiştir" denildi.

 

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