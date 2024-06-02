Müsilaj kabusu Marmara Denizi'ne geri döndü endişesi
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Gemlik Körfezi’nde önceki yıllarda ortaya çıkan manzara, müsilaj geri mi dönüyor endişesi oluşturdu.
Bugün sabah saatlerinde Marmara Denizi'nin üstünde oluşan görüntüler vatandaşlar arasında müsilaj geri mi dönüyor sorularını akla getirirken, geçmiş yıllarda meydana gelen görüntünün tekrar oluşacağına dair korkular vatandaşlar tarafından dile getirildi.
İHA
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