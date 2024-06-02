  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Müsilaj kabusu Marmara Denizi'ne geri döndü endişesi

Müsilaj kabusu Marmara Denizi'ne geri döndü endişesi

Müsilaj kabusu Marmara Denizi'ne geri döndü endişesi
Güncelleme:

Gemlik Körfezi’nde önceki yıllarda ortaya çıkan manzara, müsilaj geri mi dönüyor endişesi oluşturdu.

Bugün sabah saatlerinde Marmara Denizi'nin üstünde oluşan görüntüler vatandaşlar arasında müsilaj geri mi dönüyor sorularını akla getirirken, geçmiş yıllarda meydana gelen görüntünün tekrar oluşacağına dair korkular vatandaşlar tarafından dile getirildi.

İHA

Etiketler marmara marmara denizi müsilaj kirlilik
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Emlak vergisinde belediye rayici yerine bölge rayici geliyor Emlak vergisinde belediye rayici yerine bölge rayici geliyor Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor Mezuniyet töreni meydan savaşına dönüştü; sandalyeler havada uçuştu Mezuniyet töreni meydan savaşına dönüştü; sandalyeler havada uçuştu Jose Mourinho imzayı attı, bombayı patlattı Jose Mourinho imzayı attı, bombayı patlattı TRT yöneticilerine ödenen huzur hakkı belli oldu TRT yöneticilerine ödenen huzur hakkı belli oldu Erkan Petekkaya, Erdoğan'dan yardım istedi: ''Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor'' Erkan Petekkaya, Erdoğan'dan yardım istedi: ''Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor'' Bakanlık düğmeye bastı: Büyük doğum hareketi başlıyor Bakanlık düğmeye bastı: Büyük doğum hareketi başlıyor Özgür Özel, Erdoğan'ın memleketi Rize'de isyan etti: ''Böyle düzene yazıklar olsun'' Özgür Özel, Erdoğan'ın memleketi Rize'de isyan etti: ''Böyle düzene yazıklar olsun'' Bazı meslek grupları için ''peşin vergi'' uygulaması geliyor Bazı meslek grupları için ''peşin vergi'' uygulaması geliyor Sıfır otomobilde sıfır faiz kampanyası başladı Sıfır otomobilde sıfır faiz kampanyası başladı